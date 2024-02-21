Четверых пассажиров сняли с рейса за сутки в иркутском аэропорту

Трое московских пассажиров были сняты прямо с борта самолёта. Они были пьяны и выражались в адрес экипажа грубой нецензурной бранью. Дебоширами оказались 42-летний житель Удмуртии, 52-летний калининградец и 31-летний волгоградец. Двое из них ранее уде привлекались за распитие спиртного и появление в пьяном виде в общественных местах.