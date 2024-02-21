Четверых пассажиров сняли с рейса за сутки в иркутском аэропорту

В перелёте было отказано троим пассажирам рейса «Иркутск — Москва (Шереметьево)» и одному пассажиру рейса «Иркутск — Нерюнгри».
Трое московских пассажиров были сняты прямо с борта самолёта. Они были пьяны и выражались в адрес экипажа грубой нецензурной бранью. Дебоширами оказались 42-летний житель Удмуртии, 52-летний калининградец и 31-летний волгоградец. Двое из них ранее уде привлекались за распитие спиртного и появление в пьяном виде в общественных местах.
За те же самые действия — нетрезвое состояние и грубая брань в адрес членов экипажа — сняли с рейса 42-летнего пассажира, который хотел улететь в Нерюнгри.
В отношении всех задержанных составлены административные протоколы.