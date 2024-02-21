Житель Прикамья выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Житель Пермского края выиграл 5 миллионов рублей в лотерею, сообщает пресс-служба «Столото».
20 февраля 2024 года в лотерее «Забава от Русского лото» был разыгран суперприз в 5 миллионов рублей, при этом стоимость выигрышнего билета составила всего 100 рублей. Как сообщает «Столото», в этой лотерее победителю необходимо было угадать 12 или 24 числа, чтобы выиграть, однако победителю удалось определить все верные числа.
Личность победителя лотереи ещё не известна, так как он не обратился за получением приза.
Напомним, 15 февраля ещё один житель Пермского края стал победителем лотереи, выиграв 17 миллионов рублей.