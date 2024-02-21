Житель Прикамья выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

20 февраля 2024 года в лотерее «Забава от Русского лото» был разыгран суперприз в 5 миллионов рублей, при этом стоимость выигрышнего билета составила всего 100 рублей. Как сообщает «Столото», в этой лотерее победителю необходимо было угадать 12 или 24 числа, чтобы выиграть, однако победителю удалось определить все верные числа.