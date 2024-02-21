Синоптики из Хабаровского края дали прогноз на 22 февраля

В Хабаровском крае окончательно закончились осадки, но холод и сильный ветер пока никуда не уходят. По прогнозам синоптиков, 22 февраля опасных метеоявлений не ожидается.
В Хабаровске осадков не ожидается. Ночью прогнозируют 20−22 градуса мороза, днем потеплеет на шесть-восемь градусов. Ветер стоит ждать с запада, он усилится до семи-14 метров в секунду. Иногда порывы достигнут 18 метров в секунду.
На юге тоже спокойно, без осадков. Ночью столбики термометра опустятся максимум до −30 градусов, днем покажут 18−23 градуса мороза. Западный ветер усилится до 10 метров в секунду, а его порывы — до 20.
На севере последний рабочий день пройдет спокойно и ветрено. Снега не будет, но в горах ожидаются морозы до −37 градусов ночью. По районам в это время суток прогнозируют 22−32 градуса ниже нуля, днем — от −13 до −18. Ветер, в основном, западных направлений до 12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.