Синоптики из Хабаровского края дали прогноз на 22 февраля

На севере последний рабочий день пройдет спокойно и ветрено. Снега не будет, но в горах ожидаются морозы до −37 градусов ночью. По районам в это время суток прогнозируют 22−32 градуса ниже нуля, днем — от −13 до −18. Ветер, в основном, западных направлений до 12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.