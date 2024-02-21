Госстандарт Беларуси сказал, сколько мяса должно быть в колбасе

В Госстандарте Беларуси назвали, сколько мяса должно быть в колбасе. Подробности рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, пишет БелТА.
Специалист уточнила:
— Если это колбаса, то там должно быть не менее 60% мясного сырья.
Моргунова добавила, что в других случаях продукт может быть с использованием различных пищевых добавок для вкуса и цвета, а также заменителей растительного происхождения, однако ожидаемого привычного качества там априори не будет, хоть продукт и может быть безопасным.