Ливень, ледяная крупа, порывистый ветер: калининградские синоптики уточнили прогноз погоды на среду

Синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 21 февраля. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Сегодня на периферии циклонической ложбины будет довольно тепло и влажно: температура днём по области поднимется до +5…+7 градусов, при этом в течение всех суток ожидаются периодические дожди и преимущественно облачная погода (после обеда возможны кратковременные прояснения)», — говорится в сообщении.