Свадебную регистрацию под куполом в сквере Кирова впервые провели в Иркутске

Ранее сообщалось, что пара из Усолья Алексей и Марико Метревели зарегистрировали брак 19 января 2024 года во Дворце бракосочетания Иркутска. Жених и невеста решили облачиться в традиционные русско-народные костюмы. По словам брачующихся, для них было важным поднять патриотический дух и веру в народ России, а также показать русские традиции.