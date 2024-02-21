Свадебную регистрацию под куполом в сквере Кирова впервые провели в Иркутске

В Иркутске впервые состоялась выездная регистрация под куполом в сквере Кирова. Торжественная церемония прошла 16 февраля. Отношения жениха Ивана и невесты Анастасии приобрели статус семьи в невероятно трогательной и красивой атмосфере. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Ранее сообщалось, что пара из Усолья Алексей и Марико Метревели зарегистрировали брак 19 января 2024 года во Дворце бракосочетания Иркутска. Жених и невеста решили облачиться в традиционные русско-народные костюмы. По словам брачующихся, для них было важным поднять патриотический дух и веру в народ России, а также показать русские традиции.