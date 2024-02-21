Главные новости 21 февраля

Центробанк отозвал лицензию у Киви банка

По данным регулятора, компания систематически нарушала законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.



Герасимов приехал в зону СВО и вручил медали за взятие Авдеевки

О взятии Авдеевки российскими войсками Шойгу доложил Путину 17 февраля. Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» и вручил медали отличившимся при боях за город военным.



Конгрессмены США предрекли американскому правительству шатдаун

Республиканцы в Палате представителей США ожидают приостановку федерального правительства (шатдаун) на фоне отсутствия решения о продолжении его финансирования.



Мадуро заявил о желании посетить Москву

Президент Венесуэлы заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России, которые пройдут в марте.



Президент Аргентины считает Месси лучше Марадоны

Победивший на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей заявил, что Месси является лучшим футболистом в истории.