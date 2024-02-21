В Норильске из-за смерти инвалида в такси возбудили уголовное дело

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 21 февраля.
Трагедия произошла 16 февраля. Утром 62-летний норильчанин с инвалидностью вызвал через приложение такси, чтобы поехать в межрайонную больницу № 1. Он собирался на плановый прием к врачу.
Супруга инвалида села на переднее сидение автомобиля, но водитель потребовал пересесть назад. По расскажу женщины, это стало причиной конфликта. Позже таксист силой заставил семью покинуть автомобиль. Пришлось вызывать новое.
Полиция установила, что водитель первой машины такси — 50-летний местный житель. Его «сопроводили его для проведения следственных действий».
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. В частности, выяснилось, что у инвалида был заключен договор с социальным такси. СК уточняет, что мужчина заказывал машины через обычный сервис, а потом соцзащита компенсировала расходы.
Ранее в Дивногорске поймали похитителя ящика для пожертвований.