Мэр Хабаровска поздравил ветерана войны с Днем защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества мэр Хабаровска навестил участника Великой Отечественной войны Петра Дементьевича Плевака и вручил ему памятный подарок.
Петр Плевак родился в 1927 году на Украине, в Житомирской области. В 1940 году многодетная семья переехала на Дальний Восток в деревню Поляна Амурской области в рамках программы переселения.
В октябре 1944 года Петра призвали на службу в Краснознаменную Амурскую флотилию. На курсах он получил специальность и стал трюмным машинистом. В июле 1945 года его перевели на корабль-монитор «Свердлов». С августа по сентябрь 1945 года Петр Дементьевич участвовал в боевых действиях на Втором Дальневосточном фронте в составе Краснознаменной Амурской флотилии.
За боевые заслуги и проявленное мужество при исполнении воинского долга юношу наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией» и многими другими наградами. За трудовые заслуги ему вручили медаль «За доблестный труд».
— Наши ветераны отстояли Родину от фашистов на западе и японских милитаристов на востоке. Сегодня наши бойцы, участвующие в специальной военной операции, продолжают этот путь, борясь против возрождения нацизма. Под руководством президента России и Вооруженных сил народ сплотился в защиту исторической правды и справедливости, и победа будет за нами, — сказал Сергей Кравчук.
Петр Дементьевич — участник ветеранского движения Кировского района и организации «Краснознаменная Амурская флотилия». Он сосредотачивает свое внимание на патриотическом воспитании молодежи. В течение долгого времени Ветеран Великой Отечественной войны работал в районной комиссии по работе с молодежью и в ветеранской лекторской группе. Регулярно проводит мероприятия и уроки перед молодежью, направленные на воспитание духа мужества. В 2022 году его наградили почетным знаком мэра «Заслуженный ветеран города Хабаровска».