Мэр Хабаровска поздравил ветерана войны с Днем защитника Отечества

— Наши ветераны отстояли Родину от фашистов на западе и японских милитаристов на востоке. Сегодня наши бойцы, участвующие в специальной военной операции, продолжают этот путь, борясь против возрождения нацизма. Под руководством президента России и Вооруженных сил народ сплотился в защиту исторической правды и справедливости, и победа будет за нами, — сказал Сергей Кравчук.