В Краснодаре появится сеть комьюнити-центров

В кубанской столице появится сеть соседских клубов. Новые комьюнити-центры позволят сформировать разнообразную жилую среду и обеспечить эффективное развитие территории. Такие пространства непросто объединят жителей микрорайонов для совместного досуга, но и поспособствуют их активному участию в жизни дома. К примеру, данная возможность появится у жителей микрорайона «Самолёт».
Отметим, что в последние годы в стране уделяется особое внимание возрождению культуры добрососедства. Комьюнити-центры уже стали трендом, их открывают во многих городах России. Так, соседские клубы популярны в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В столице Кубани пилотный комьюнити-центр запустила строительная компания DOGMA.
«Это очень важный элемент наполнения жилых комплексов, который позволяет познакомиться с соседями, вовлечься в совместные проекты и занятия, приобрести новые знания и умения. Подобные центры особенно актуальны в условиях мегаполисов и квартальной застройки, они повышают качество жизни, делают её более разнообразной», — рассказали представители девелопера.
Первый комьюнити-клуб уже работает в формате тематических мероприятий. Краснодарцы участвуют в мастер-классах, лекциях и арт-вечерах. Жители краевого центра находят среди соседей друзей, единомышленников и даже партнёров по бизнесу. Весной при соседском центре начнёт работу клуб любителей бега, в разработке много других активностей и даже запуск коворкинга. Застройщик планирует создать соседские-центры и в других жилых комплексах города.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в 2023 году на территории региона отремонтировали свыше 50 учреждений культуры.