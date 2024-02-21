В Краснодаре появится сеть комьюнити-центров

Первый комьюнити-клуб уже работает в формате тематических мероприятий. Краснодарцы участвуют в мастер-классах, лекциях и арт-вечерах. Жители краевого центра находят среди соседей друзей, единомышленников и даже партнёров по бизнесу. Весной при соседском центре начнёт работу клуб любителей бега, в разработке много других активностей и даже запуск коворкинга. Застройщик планирует создать соседские-центры и в других жилых комплексах города.