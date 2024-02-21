Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы

Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. По данным на понедельник, из больницы были выписаны почти все пострадавшие, под наблюдением оставались один взрослый и один ребенок.