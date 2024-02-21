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Минздрав запустил чат-бот в Telegram для экстренных обращений

Министерство здравоохранения в качестве эксперимента запустило в мессенджере Telegram чат-бот, который будет работать как виртуальная приемная для обращений граждан в экстренных случаях. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ведомстве.
Источник: Минск-новости

Специалисты Минздрава оперативно отреагируют на все поступившие обоснованные заявления граждан, касающиеся незамедлительного оказания медпомощи, спасения жизни пациента в больнице или в поликлинике.

Чат-бот доступен круглосуточно. Отправлять можно видеосообщение, фото или текст. Главное — сообщить конкретные сведения о месте происшествия, указать фамилию, имя и отчество, а также номер телефона.

В ведомстве подчеркнули: этот ресурс не предназначен для обращений насчет постановки диагнозов или назначения лечения.

— Чат не заменяет горячую линию Минздрава и единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц обращения.бел, — добавили в министерстве.