Минздрав запустил чат-бот в Telegram для экстренных обращений

Министерство здравоохранения в качестве эксперимента запустило в мессенджере Telegram чат-бот, который будет работать как виртуальная приемная для обращений граждан в экстренных случаях. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ведомстве.