Минздрав запустил чат-бот в Telegram для экстренных обращений

Специалисты Минздрава оперативно отреагируют на все поступившие обоснованные заявления граждан, касающиеся незамедлительного оказания медпомощи, спасения жизни пациента в больнице или в поликлинике.
Чат-бот доступен круглосуточно. Отправлять можно видеосообщение, фото или текст. Главное — сообщить конкретные сведения о месте происшествия, указать фамилию, имя и отчество, а также номер телефона.
В ведомстве подчеркнули: этот ресурс не предназначен для обращений насчет постановки диагнозов или назначения лечения.
— Чат не заменяет горячую линию Минздрава и единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц обращения.бел, — добавили в министерстве.