Сестра теннисистки Мирры Андреевой впервые попала в топ-100 рейтинга WTA

19-летняя теннисистка Эрика Андреева, сестра 16-летней Мирры Андреевой, впервые попала в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас Эрика занимает 99-е место.
На прошлой неделе 19-летняя Эрика Андреева смогла дойти до второго круга турнира в Дохе, но уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счётом 6:0, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась больше часа.
Мирра Андреева, к сожалению, спустилась на 38-ю строчку рейтинга WTA с 33-го места после того, как уступила спортсменке из США Пейтон Стернс в матче первого круга турнира в Дубае со счётом 6:2, 2:6, 6:1.