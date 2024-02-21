Грандиозный скандал на «Евровидении» в Молдове продолжается: Певица Валерия Паша опровергает аргументы «Телерадио Молдова» и хочет отмены результатов конкурса

«Телерадио Молдова» опубликовала ответ на обращение певицы Валерии Паша, которая опротестовала решение оргкомитета национального отбора конкурса «Евровидение».
Валерия Паша набрала большинство баллов от зрителей −12 и 10 от жюри. У победившей Натальи Барбу — наоборот.
С прошлого года «Телерадио-Молдова» создала программное обеспечение, посвященное конкурсу «Евровидение», чтобы можно было проверять голоса.
Проверка сообщений за Валерию Паша получила около 950 голосов с телефонных номеров, которые в настоящее время недействительны.
Поступили голоса из 48 стран, в том числе экзотических — Арубы, Багамских островов, Бангладеш, Барбадоса, Индонезии, Вьетнама, «вероятно, с использованием программы VPN».
Вместе с тем, Валерия Паша отвергает выдвинутые ТRМ обвинения, например, в том, что за нее проголосовали с нереальных номеров телефонов, сообщает tv6. Прецедентом стали смс-ки с благодарностью от TRM за участие, которые дошли до молдавских голосовавших гражданах из Замбии. Валерия продолжает борьбу с TRM.
Кстати, певица с самого начала заявила, что будет оспаривать своё первенство, о чём писала «КП» в Молдове.