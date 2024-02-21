Грандиозный скандал на «Евровидении» в Молдове продолжается: Певица Валерия Паша опровергает аргументы «Телерадио Молдова» и хочет отмены результатов конкурса

Вместе с тем, Валерия Паша отвергает выдвинутые ТRМ обвинения, например, в том, что за нее проголосовали с нереальных номеров телефонов, сообщает tv6. Прецедентом стали смс-ки с благодарностью от TRM за участие, которые дошли до молдавских голосовавших гражданах из Замбии. Валерия продолжает борьбу с TRM.