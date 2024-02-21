В последний раз на сцене филармонии: в Челябинске проходит прощание с Адиком Абдурахмановым

— Огромная утрата и невосполнимая потеря для Челябинской области, для культуры и искусства не только Южного Урала, но и без преувеличения всей России. Трудно говорить в прошедшем времени, но мы искренне гордились, что на нашей земле, рядом с нами и в наши дни творил свое высокое искусство этот пронзительно искренний, яркий и удивительно талантливый человек.