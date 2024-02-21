В последний раз на сцене филармонии: в Челябинске проходит прощание с Адиком Абдурахмановым

Сегодня в Челябинске проходит церемония прощания с художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Челябинской области, заслуженным артистом РФ Адиком Абдурахмановым. Желающие отдать долг памяти знаменитому южноуральскому музыканту собираются в концертном зале Челябинской филармонии имени С. С. Прокофьева.
Гроб под огромным портретом установлен на сцене Зала имени Прокофьева — Адик Абдурахманов работал здесь на протяжении тридцати лет. Сначала с камерным оркестром «Классика», с которым добился международного признания, а с 2019 года — с областным симфоническим оркестром, над созданием и формированием которого Адик Абдурахманов трудился долгие годы.
Музыканты Государственного симфонического оркестра Челябинской области пришли почтить память своего дирижера и руководителя. Многих из них Адик Абдурахманов воспитал и пригласил к себе в оркестр со студенческой скамьи — более двадцати лет он возглавлял кафедру оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов ЧГИК.
Адик Абдурахманов скончался в понедельник, 19 февраля, на 63-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Это событие стало шоком для челябинцев, которые привыкли видеть Адика Аскаровича всегда бодрым, полным сил и новых творческих планов.
Соболезнования родным и близким Адика Абдурахманова направил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:
— Огромная утрата и невосполнимая потеря для Челябинской области, для культуры и искусства не только Южного Урала, но и без преувеличения всей России. Трудно говорить в прошедшем времени, но мы искренне гордились, что на нашей земле, рядом с нами и в наши дни творил свое высокое искусство этот пронзительно искренний, яркий и удивительно талантливый человек.
Губернатор добавил, что скоро будут приняты решения о том, как в Челябинской области будет увековечена память о знаменитом музыканте и педагоге.