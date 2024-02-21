Властей Ольгинского округа обязали ликвидировать незаконную свалку

Власти Ольгинского муниципального округа по решению суда должны ликвидировать и рекультивировать несанкционированную свалку в селе Лиственная. Межрегиональное Управление Росприроднадзора изменила исковые требования в арбитражный суд и решило не взыскивать с властей деньги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе суда.
В ходе обследования территории специалисты Росприроднадзора обнаружили несанкционированную свалку общей площадью 950 кв. метров.
«Специалистами был произведён отбор проб отходов и почвы, по результатам которого определен морфологический состав отходов. Согласно тому же экспертному заключению, превышение нефтепродукта в почве, на указанном участке составляет в 1,5 раза, азота нитратов — в 1,4 раза», — уточнили специалисты Росприроднадзора.
Ведомство направило письмо в администрацию округа об устранении нарушений, однако требования не были удовлетворены. После этого руководство надзорной инстанции приняло решение обратиться в суд. Изначально с властей округа хотели взыскать 1 160 074 ₽ в счет возмещения вреда, причиненного почве. Однако позднее ведомство изменило требования и исключило денежный штраф.
В исковом заявлении от властей округа требовали в течение 9 месяцев удалить отходы и разработать проект рекультивации нарушенных земель. Суд иск удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.