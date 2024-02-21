Властей Ольгинского округа обязали ликвидировать незаконную свалку

Ведомство направило письмо в администрацию округа об устранении нарушений, однако требования не были удовлетворены. После этого руководство надзорной инстанции приняло решение обратиться в суд. Изначально с властей округа хотели взыскать 1 160 074 ₽ в счет возмещения вреда, причиненного почве. Однако позднее ведомство изменило требования и исключило денежный штраф.