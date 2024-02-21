В Иркутской области появится национальный туристический маршрут

В рамках депутатского часа на сессии Законодательного Собрания региона руководитель агентства по туризму Иркутской области, Евгения Найденова, поделилась информацией о развитии туризма в муниципальных образованиях Приангарья.
-В 2023 году Приангарье стало одним из топ-20 наиболее привлекательных регионов для туристов в России, а также увеличилось количество посетителей, став лидером среди регионов Сибири и Дальнего Востока, — говорят в правительстве региона.
Согласно оценкам, внутренний турпоток за 2023 год увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом, превысив отметку в 1,7 миллиона посетителей. Количество доступных мест для размещения выросло на 5%, а доля туризма в ВРП остается на уровне 1,7%. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области увеличился до 1,6 миллиарда рублей, что составляет прирост в 9%. На текущий момент отрасль туризма обеспечивает работой примерно 26,6 тысяч человек.
Евгения Найденова выделила несколько ключевых направлений для дальнейшего развития, включая улучшение туристической и обеспечивающей инфраструктуры, а также повышение доступности туристических продуктов и продолжительности пребывания посетителей в регионе.
В рамках региональной государственной программы «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2024 год запланированы средства на различные мероприятия, включая благоустройство туристского центра города, поддержку мероприятий на территории муниципальных образований, а также меры по улучшению инвестиционной привлекательности в сфере туризма.