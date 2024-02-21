В Иркутской области появится национальный туристический маршрут

Согласно оценкам, внутренний турпоток за 2023 год увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом, превысив отметку в 1,7 миллиона посетителей. Количество доступных мест для размещения выросло на 5%, а доля туризма в ВРП остается на уровне 1,7%. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области увеличился до 1,6 миллиарда рублей, что составляет прирост в 9%. На текущий момент отрасль туризма обеспечивает работой примерно 26,6 тысяч человек.