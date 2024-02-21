В Гвардейском районе в лесу установили указатели, они помогут заблудившимся грибникам

«Идея проекта проста — в наиболее проблемных районах, на тропах, просеках и границах лесных пространств устанавливаются хорошо видимые указатели, которые позволяют сориентироваться, а также вызвать помощь при наличии связи, сообщив номер указателя оператору 112», — рассказали организаторы.