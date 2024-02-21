В Гвардейском районе в лесу установили указатели, они помогут заблудившимся грибникам

Указатели и информационные таблички в лесу в поселке Грибки Гвардейского района установили волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад». Всего приделали 24 комплекта указателей. Акцию провели 18 февраля. Об этом добровольцы рассказала в «ВК».
«Идея проекта проста — в наиболее проблемных районах, на тропах, просеках и границах лесных пространств устанавливаются хорошо видимые указатели, которые позволяют сориентироваться, а также вызвать помощь при наличии связи, сообщив номер указателя оператору 112», — рассказали организаторы.
«Стрелки. Выход из леса РФ» — общероссийский проект повышения безопасности людей в природной среде. Запущен в 2009 году.