Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму

«Это не групер, а корейский окунь. Это тоже хищник, который известен в Крыму с 2013 года. Он, видимо, был завезен в Черное море с дальневосточной аквакультурой… Хищники не опасны своей прожорливостью. Экосистема так устроена, что они саморегулируются — хищник, если съедает много жертв, то для него становится мало пищи, его численность начинается снижаться, а (численность) жертв — восстанавливаться. Все находится в таком динамическом равновесии», — сказал Куцын.