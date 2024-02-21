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На пяти улицах Москвы усилят контроль за соблюдением правил парковки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Инспекторы МАДИ начнут патрулировать Ярцевскую улицу, Ильменский проезд, Хвалынский бульвар, Пантелеевскую улицу, проспект Генерала Алексеева в усиленном режиме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Источник: РИА "Новости"

«Безопасность дорожного движения — наш приоритет. Поэтому инспекторы МАДИ круглосуточно контролируют места в городе, где водители часто нарушают правила. С 22 февраля они усилят патрулирование пяти столичных улиц. Это: Ярцевская улица, Ильменский проезд, Хвалынский бульвар, Пантелеевская улица, проспект Генерала Алексеева», — говорится в публикации.

Отмечается, что инспекторы будут чаще проверять участки, где водители бросают авто под запрещающими остановку знаками и на тротуарах. «Это мешает пешеходам, создает аварийные ситуации, а также препятствует работе спецтехники. Все водители получают штраф за неправильную парковку в размере 3 тыс. рублей», — пояснили в департаменте транспорта.

«Благодаря усилению контроля на этих участках нарушений станет меньше, а значит снизится количество аварий и повысится пропускная способность улиц. Просим водителей всегда соблюдать правила и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, тогда передвигаться по городу станет безопаснее и комфортнее всем», — резюмировал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит департамент.

Пожаловаться на неправильную парковку можно по номеру МАДИ: 8 (495) 540−76−56.