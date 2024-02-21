На пяти улицах Москвы усилят контроль за соблюдением правил парковки

«Благодаря усилению контроля на этих участках нарушений станет меньше, а значит снизится количество аварий и повысится пропускная способность улиц. Просим водителей всегда соблюдать правила и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, тогда передвигаться по городу станет безопаснее и комфортнее всем», — резюмировал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит департамент.