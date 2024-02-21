На пяти улицах Москвы усилят контроль за соблюдением правил парковки

«Безопасность дорожного движения — наш приоритет. Поэтому инспекторы МАДИ круглосуточно контролируют места в городе, где водители часто нарушают правила. С 22 февраля они усилят патрулирование пяти столичных улиц. Это: Ярцевская улица, Ильменский проезд, Хвалынский бульвар, Пантелеевская улица, проспект Генерала Алексеева», — говорится в публикации.
Отмечается, что инспекторы будут чаще проверять участки, где водители бросают авто под запрещающими остановку знаками и на тротуарах. «Это мешает пешеходам, создает аварийные ситуации, а также препятствует работе спецтехники. Все водители получают штраф за неправильную парковку в размере 3 тыс. рублей», — пояснили в департаменте транспорта.
«Благодаря усилению контроля на этих участках нарушений станет меньше, а значит снизится количество аварий и повысится пропускная способность улиц. Просим водителей всегда соблюдать правила и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, тогда передвигаться по городу станет безопаснее и комфортнее всем», — резюмировал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит департамент.
Пожаловаться на неправильную парковку можно по номеру МАДИ: