В Хабаровском крае избирательные участки проверяют на пожарную безопасность

Так специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому и Нанайскому районам совместно с органами прокуратуры в течение месяца уже посетили 48 избирательных участков. Они осматривали состояние и наличие эвакуационных путей и выходов, систем противопожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, проведение инструктажей и готовности к действиям в случае пожара персонала объектов, а также ряд других. Вместе с проверкой сотрудники МЧС России организовали профилактические мероприятия и консультации для руководителей избирательных участков и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, убедились в готовности к действиям по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Главная задача — чтобы во время проведения выборов все избирательные участки соответствовали предъявляемым требованиям, и такое важное событие в жизни страны прошло без происшествий.