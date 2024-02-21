Льготные билеты в Новосибирский зоопарк с 1 марта подорожают на 50 рублей

С 1 марта 2024 года Новосибирский зоопарк поднимет цены на льготные билеты с 200 до 250 рублей. Об этом 21 февраля сообщил директор зоопарка Андрей Шило на пресс-конференции в ТАСС.
Билет в Новосибирский зоопарк для взрослого человека, не относящегося к льготным категориям, в настоящее время стоит 500 рублей. Льготный билет стоит 200 рублей. Такие билеты покупаются для детей от 7 до 16 лет, студентов очной формы обучения возрастом до 24 лет, курсантам военных образовательных учреждений Минобороны РФ, пенсионеров, инвалидов 2-й группы, солдат срочной службы, чернобыльцев и ряда других льготников. В 2023 году цена льготных билетов не менялась, повышались только цены на основной билет — с 400 до 500 рублей. В этом году наоборот, цену обычного билета не пересматривают, но делают дороже льготные билеты.
«Пока это единственное запланированное повышение цен на билет в текущем году. Но не исключено, что будет принято решение о еще одной индексации. Растут цены на все, дорожают корма, ветеринарное обслуживание, строительные материалы, и мы вынуждены тоже пересматривать цены», — говорит директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, как Новосибирский зоопарк отправлял глухарей в Королевство Бахрейн.