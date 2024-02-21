Байкальскому госуниверситету могут присвоить имя Михаила Сперанского

На сессии областные парламентарии рассматривали вопрос о поддержке ходатайства Учёного совета Байкальского университета. В нём, в числе прочего, указывается, что Михаил Сперанский внёс весомый вклад в развитие государственного аппарата России, создав «Свод законов Российской империи» и считается основателем российской юридической науки. Кроме этого, с 1819 по 1821 года Михаил Сперанский занимал должность генерал-губернатора Сибири, на которой также проявил себя в качестве талантливого администратора.