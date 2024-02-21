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Байкальскому госуниверситету могут присвоить имя Михаила Сперанского

Байкальский государственный университет, возможно, будет носить имя видного государственного деятеля 19 века Михаила Сперанского. Соответствующее ходатайство вуз направил в Министерство высшего образования и науки РФ. Об этом стало известно во время сессии Законодательного собрания Приангарья, которая состоялась 21 февраля, сообщает информационное агентство «ТК Город».

На сессии областные парламентарии рассматривали вопрос о поддержке ходатайства Учёного совета Байкальского университета. В нём, в числе прочего, указывается, что Михаил Сперанский внёс весомый вклад в развитие государственного аппарата России, создав «Свод законов Российской империи» и считается основателем российской юридической науки. Кроме этого, с 1819 по 1821 года Михаил Сперанский занимал должность генерал-губернатора Сибири, на которой также проявил себя в качестве талантливого администратора.

На сессии депутаты Законодательного собрания большинством голосов поддержали обращение в Минобрнауки РФ с просьбой удовлетворить ходатайство руководства Байкальского государственного университета.

В Братске сейчас действует филиал иркутского вуза. Впрочем, новых студентов там не набирают уже несколько лет.

образование