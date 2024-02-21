Яхт-клуб для детей хотят создать при «Школе 800» на Автозаводе в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин 20 февраля на открытии здания школы в Сормовском районе.
Более того, оказалось, что это мечта главы региона.
Для школьников яхт-клуб будет работать, как еще один кружок. Ребята получат возможность дополнительного образования, а также навыки кораблестроения и инженерные.
Возможность создания яхт-клуба также обсуждалась городским департаментом спорта и директором «Школе 800» на Автозаводе.