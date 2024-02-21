В Новосибирске запретят продавать семена вьюнка ипомеи

В Новосибирске запретят продавать семена галлюциногенного вьюнка ипомеи с ЛСД. Голубой цветок всегда пользовался популярностью у дачников.
7 февраля опубликовано соответствующее постановление правительства РФ. Также в список запрещенных растений попали гармала и турбина щитковидная.
Пока семена цветов можно без проблем приобрести в любом садоводческом магазине Новосибирска. Но в скором времени ситуация изменится. Даже за 10 граммов семян можно будет оказаться на скамье подсудимых.
В цветке содержится эргин. Это токсичное галлюциногенное вещество со схожим с ЛСД действием. В древности шаманы использовали его для общения с духами и вхождения в транс.