Младенец, выброшенный в мусорку в Новосибирске, пошел на поправку

В Новосибирске младенец, которого мать выбросила в мусорный бак в 30-градусный мороз, пошел на поправку. Об этом детский омбудсмен региона Надежда Болтенко сообщила в своем телеграмм-канале.
По ее словам, дальнейшая судьба ребенка будет зависеть от выводов, которые сделает следствия. Преимущественное право опеки над ребенком, по закону, имеют близкие родственники. В любом случае вопрос будут решен в интересах ребенка. И нравственные и личные качества опекуна, его способность заботиться о малыше буду играть решающую роль. Решение будут принимать органы опеки.
Личности потенциальных опекунов, по закону РФ, не подлежат разглашению.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что найденного в мусорке младенца готовы усыновить 300 семей в Новосибирске.