Младенец, выброшенный в мусорку в Новосибирске, пошел на поправку

По ее словам, дальнейшая судьба ребенка будет зависеть от выводов, которые сделает следствия. Преимущественное право опеки над ребенком, по закону, имеют близкие родственники. В любом случае вопрос будут решен в интересах ребенка. И нравственные и личные качества опекуна, его способность заботиться о малыше буду играть решающую роль. Решение будут принимать органы опеки.