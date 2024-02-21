Помощь семьям участников СВО обсудили с ЦУР Хабаровского края

В прямом эфире с руководителем филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Хабаровском крае Аленой Чаплыгиной обсудили вопросы оказания помощи семьям участников специальной военной операции. Трансляция прошла при поддержке регионального ЦУР.
С начала года поступило более 100 обращений по вопросам, связанным с деятельностью фонда. Например, один из жителей региона задал вопрос о том, куда обратиться по вопросу демобилизации, если его отец столкнулся с онкологическим заболеванием.
— Когда мобилизованный становится единственным человеком, который может заботиться о больном родственнике, необходимо предоставить все необходимые документы в свою воинскую часть. Их используют для направления ходатайства о демобилизации в краевой военкомат, — сказала Алена Викторовна.
— Мы особенно ждали новой возможности добавления денежных средств на электронные сертификаты, предоставляемые Социальным фондом России для протезирования. Эти средства необходимы нашим ребятам для получения высокотехнологичных протезов, которые позволят им вести активный образ жизни, — сказала Алена Чаплыгина.
Руководитель регионального отделения Фонда также объявила, что все желающие стать социальным координатором могут отправить свое резюме на электронную почту 27-gosfond@mail.ru или принести лично в офис по адресу: улица Муравьева-Амурского, 54.