В Свердловской области потеплеет до +1 градуса

— Существенных осадков до конца февраля не предполагается. До 24 февраля сохранится умеренно морозная погода: ночью −19,-24 градусов, днем −7,-12 градусов, на севере Свердловской области на пять градусов выше. В последней пятидневке февраля температура повысится: ночью −8,-13 градусов, днем −4, +1 градусов, — рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.