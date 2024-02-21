В Свердловской области потеплеет до +1 градуса

В Свердловскую область идет потепление. Ожидается, что в регионе температура поднимется выше нуля. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Гидрометцентра.
— Существенных осадков до конца февраля не предполагается. До 24 февраля сохранится умеренно морозная погода: ночью −19,-24 градусов, днем −7,-12 градусов, на севере Свердловской области на пять градусов выше. В последней пятидневке февраля температура повысится: ночью −8,-13 градусов, днем −4, +1 градусов, — рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.
Ранее синоптик Алексей Пулин сообщал, что холодная погода задержится в области до начала марта. Пока в южной части региона сохранятся морозы из-за влияния антициклона.
— На юге Свердловской области будет ощутимо холоднее, чем на севере региона, — отметил Пулин.