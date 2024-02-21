Страшная стужа: в Челябинской области температура опустится ниже −40 градусов

Жителей Челябинской области предупредили об ужасном морозе. Ночью и утром 22 февраля температура может опуститься ниже −40 градусов.
Как уточнили в челябинском ЦГМС, особенно холодно будет в низинных районах. Но и во всех остальных зонах ночной мороз достигнет −31, −36 градусов.
Днем 22 февраля прогнозируют от −18 до −23 градусов в низинах, −11, −16 в остальных районах.
После такой суровой стужи на Южный Урал придет резкое потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, к 27 февраля температура воздуха поднимется до +1.