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Страшная стужа: в Челябинской области температура опустится ниже −40 градусов

В Челябинской области температура опустится ниже −40 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 86% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Агентство «Москва»

Жителей Челябинской области предупредили об ужасном морозе. Ночью и утром 22 февраля температура может опуститься ниже −40 градусов.

Как уточнили в челябинском ЦГМС, особенно холодно будет в низинных районах. Но и во всех остальных зонах ночной мороз достигнет −31, −36 градусов.

Днем 22 февраля прогнозируют от −18 до −23 градусов в низинах, −11, −16 в остальных районах.

После такой суровой стужи на Южный Урал придет резкое потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, к 27 февраля температура воздуха поднимется до +1.