Облвласти: многодетным семьям компенсируют 50% стоимости обучения в колледже

Компенсация назначается с 1 января 2024 года. За ней необходимо обратиться не позднее шести месяцев после окончания обучения ребенком. Назначает и перечисляет выплату Центр социальной поддержки населения, в одно из отделений которого и следует подавать заявление. Понадобятся договор на оказание услуг по обучению, заключенный с родителем, или его заверенная копия, документы, подтверждающие проживание в Калининградской области, а также оплату обучения. Дополнительная информация доступна на открытой линии регионального правительства: 8−800−201−39−00 (добавочный «3»).