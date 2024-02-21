Сирот в Челябинской области стали чаще возвращать родителям

Однако не всегда возвращение детей в семьи может иметь хорошие последствия. Так, в июле 2021 года в Южноуральске мужчина нашёл спящего на обочине ребёнка. Он разбудил малыша и отвёл домой. После того, как ролик попал в соцсети, полиция и прокуратура начали проверку. А омбудсмен Евгения Майорова высказалась в защиту многодетной матери, которая не справлялась с воспитанием троих. По мнению уполномоченного, женщина нуждалась в помощи и понимании. Тогда мальчика забрали из семьи и поместили в социальное учреждение, а его маму оштрафовали на 100 рублей по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Позже ребёнка всё-таки вернули матери, а в январе 2022 года он погиб при пожаре. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, в момент пожара малыш находился дома один.