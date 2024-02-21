Сирот в Челябинской области стали чаще возвращать родителям

Больше всего детей возвращаются к родителям в Катав-Ивановском (92%) и Октябрьском районах (91%), а меньше всего — в Ленинском (46%) и Курчатовском (48%) районах регионального центра.
— В 2022 году показатель составлял 47%, в 2023 — 66%, и эта тенденция обнадёживает, — написала в своём Telegram-канале замгубернатора. — Все-таки ребёнок должен воспитываться в кругу своей семьи, а специализированные учреждения — это уже крайняя мера. Мы продолжим делать всё, чтобы помогать родителям и детям избегать кризисных ситуаций, а также как можно скорее находить выход из них.
Сейчас на профилактическом учёте в регионе состоит 8649 детей из 4062 семей, из которых — 595 семей (1195 детей) находятся в социально опасном положении.
Недавно жительница Копейска поделилась душераздирающим видео из местной больницы в Потанино. На нём двухлетняя девочка совсем одна находится в палате без надзора взрослых, а медработники, по словам свидетелей, ругают её за детские шалости. В прокуратуре региона начали проверку, а в Министерстве социальных отношений сочли такую ситуацию недопустимой.
Однако не всегда возвращение детей в семьи может иметь хорошие последствия. Так, в июле 2021 года в Южноуральске мужчина нашёл спящего на обочине ребёнка. Он разбудил малыша и отвёл домой. После того, как ролик попал в соцсети, полиция и прокуратура начали проверку. А омбудсмен Евгения Майорова высказалась в защиту многодетной матери, которая не справлялась с воспитанием троих. По мнению уполномоченного, женщина нуждалась в помощи и понимании. Тогда мальчика забрали из семьи и поместили в социальное учреждение, а его маму оштрафовали на 100 рублей по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Позже ребёнка всё-таки вернули матери, а в январе 2022 года он погиб при пожаре. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, в момент пожара малыш находился дома один.