О многодетном отце, принимающем участие в СВО, рассказал губернатор Кубани

Семья Чернышовых из Ленинградского района славится на всю станицу Крыловскую, и причин для этого много. Супруги Кристина и Егор воспитывают четверых дочерей. В настоящее время глава семейства, казак Уманского районного общества, находится в зоне спецоперации. И это уже его вторая его командировка на передовую. Как многодетнему отц ему было не обязательно принимать участие в частичной мобилизации, но как настоящий мужчина и патриот он решил не оставаться в стороне и отправился на передовую добровольцем.