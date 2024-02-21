О многодетном отце, принимающем участие в СВО, рассказал губернатор Кубани

Его супруга, обеспечивая крепкий тыл, помогает доставлять гуманитарную помощь «за ленточку». Историю семьи Чернышовых из станицы Крыловской подробно рассказал губернатор в рамках рубрики #CчастливыеСемьиКубани.
Семья Чернышовых из Ленинградского района славится на всю станицу Крыловскую, и причин для этого много. Супруги Кристина и Егор воспитывают четверых дочерей. В настоящее время глава семейства, казак Уманского районного общества, находится в зоне спецоперации. И это уже его вторая его командировка на передовую. Как многодетнему отц ему было не обязательно принимать участие в частичной мобилизации, но как настоящий мужчина и патриот он решил не оставаться в стороне и отправился на передовую добровольцем.
Такими людьми, как Егор, гордятся не только его родные, друзья, но и всё кубанское сообщество, сообщил Вениамин Кондратьев.
Егору Чернышову помогает надежный тыл. Жена Кристина поддерживает его как настоящий боевой товарищ, и не просто ждет мужа домой и пишет письма, но и собирает и лично доставляет гуманитарную помощь для мужа и его товарищей по службе.
Егор Чернышов вместе со своими сослуживцами спас десять тяжелораненых, оказавшихся под сильным огнем. За это казака Уманского районного общества представили к государственным наградам.
По словам Кристины, участие в СВО изменило мужа. Он стал более спокойным. Когда кто-то спорит или ругается, он старается успокоить, просит не тратить силы на мелочи. Он стал еще сильнее ценить жизнь и свою семью. Когда у Егора выдался четырехдневный отпуск, он предложил своей жене обвенчаться. Утром они провели церемонию, а затем он снова отправился на службу.
На вопрос о том, в чем секрет семейного счастья у Чернышовых, они отвечают: если они вместе, то они вместе в горе и в радости.