Синоптики рассказали, когда отступят аномальные ночные морозы на Южном Урале

Ранее сообщалось, что арктический антициклон, опустившись на юг, объединился с Сибирским антициклоном и теперь простирается от Байкала до Урала. На Южном Урале, где находится ось барического гребня и ветер очень слабый, стало морозно. Практически до выходных антициклон удержит позиции. Но к 25 февраля погода кардинально изменится, в регионе пробьет дорогу атлантический воздух. В связи с чем температура резко повысится, знак аномалии сменится с отрицательного на положительный.