Синоптики рассказали, когда отступят аномальные ночные морозы на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что арктический антициклон, опустившись на юг, объединился с Сибирским антициклоном и теперь простирается от Байкала до Урала. На Южном Урале, где находится ось барического гребня и ветер очень слабый, стало морозно. Практически до выходных антициклон удержит позиции. Но к 25 февраля погода кардинально изменится, в регионе пробьет дорогу атлантический воздух. В связи с чем температура резко повысится, знак аномалии сменится с отрицательного на положительный.
По уточненным данным, 22 февраля в Челябинской области удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха ночью минус 31−36, в низинах — до 41, в горах — до 26 градусов. Днем в четверг ожидается минус 11−16, в низинах — 18−23, в горах — до 8 градусов.
Ночью 23 февраля прогнозируется минус 22−27, на юге — 31−26. Днем в пятницу столбики термометров покажут минус 7−12, в низинах — около 17 градусов. В остальном — без существенных изменений.
Ночью 24 февраля будет минус 18−23, на юге — до 28 градусов. Днем в субботу ожидается минус 5−10.
В Челябинске ночью 22 февраля будет минус 34−36, 23 февраля — 25−27, 24 февраля — 21−23 градуса. Днем в четверг прогнозируется минус 14−16, пятницу — 8−10, субботу — 6−8.