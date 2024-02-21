44 калининградца заболели корью в текущем году

«Корь — высокозаразное заболевание, предупредить которое можно только прививкой. Иммунизация детей в плановом порядке проводится в возрасте 1 год и 6 лет. Если ребенок против кори не привит, шанс заболеть при контакте с заболевшим приближается к 100%. Для снижения риска заболеть непривитому по контакту предусмотрена экстренная вакцинация, которая проводится в первые 72 часа от выявления заболевшего», — пояснили в Роспотребнадзоре.