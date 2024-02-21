В Калининграде возрождают систему патрулирования улиц дружинниками

В Калининграде решили возродить систему городских дружин для патрулирования улиц. В этом году в помощь правоохранителям планируется привлечь полсотни горожан. Решение приняли в городской администрации на заседании межведомственной комиссии.
Вопрос привлечения калининградцев к охране общественного порядка стал одной из ключевых тем заседания в мэрии. Из городского бюджета уже выделены средства на организацию народной дружины. Сумма не оглашается.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, дружинники будут задействованы не только для патрулирования, но и «для охраны объектов культурного значения во время государственных праздников».