Случаи международного усыновления на Среднем Урале свелись к нулю

«В 2023 году такие дела Свердловским областным судом рассматривались, но это единичные случаи. Если 5−10 лет назад это были десятки дел, то сейчас их было рассмотрено меньше 10. В основном это дела, когда заявление подается одним из супругов, являющимся иностранным гражданином, но семья проживает в России. В прошлом году было рассмотрено дело, когда усыновителем являлся гражданин Сербии, но проживает здесь. Его супруга, она же является матерью ребенка — гражданка РФ. Речь не идет о том, что семья уезжает. Или усыновители проживают за границей и усыновляют нашего ребенка, и он будет проживать там», — отметил Дмитриев.
Он добавил, что случаи международного усыновления на Среднем Урале (когда усыновитель живет в другой стране) сейчас сведены к нулю.
Напомним, сегодня стало известно, что Свердловский областной суд пока не планирует внедрять в свою работу искусственный интеллект.