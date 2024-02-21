Подъем заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси продолжается

«В настоящее время в Республике Беларусь продолжается период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), в том числе гриппом», — сообщает официальный Telegram-канал центра.
Там также отметили, что на седьмой календарной неделе нынешнего года заболеваемость ОРИ характеризовалась тенденцией к снижению показателя.
Среди заболевших преобладают дети и подростки до 18 лет. На их долю приходится 60% случаев.
Результаты лабораторных исследований показали, что сегодня циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), A (H3N2), В и негриппозных респираторных вирусов (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2).
Как снизить риск заболеть гриппом и ОРИ
Для снижения риска заражения и распространения ОРИ специалисты рекомендуют соблюдать элементарные правила гигиены. В частности, следует регулярно и тщательно мыть руки с мылом, обязательно после улицы и общественного транспорта. При необходимости используйте антисептические средства.
Проводите регулярное проветривание и влажную уборку помещения, в котором находитесь, почаще гуляйте на свежем воздухе.
Также необходимо избегать мест массового скопления людей и использовать средства защиты органов дыхания (маски), если у вас имеются насморк, кашель, чихание.
Кроме этого, не контактируйте с людьми, которые имеют респираторные симптомы.
При появлении симптомов респираторного заболевания необходимо оставаться дома и вызвать врача.