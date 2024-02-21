Подъем заболеваемости ОРИ и гриппом в Беларуси продолжается

Для снижения риска заражения и распространения ОРИ специалисты рекомендуют соблюдать элементарные правила гигиены. В частности, следует регулярно и тщательно мыть руки с мылом, обязательно после улицы и общественного транспорта. При необходимости используйте антисептические средства.