Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жительница Миасса отметила 100-летний юбилей

Коренная жительница поселка Новоандреевка Миасского городского округа отметила 100-летний юбилей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.

Уммикамалу Бурханову поздравили со знаменательным днем, вручили поздравительное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина и благодарственное письмо главы округа Егора Ковальчука.

Долгожительница родилась 20 февраля 1924 года в многодетной семье. В 16 лет вышла замуж, работала в колхозе, муж — на шахте. У нее 16 внуков, 29 правнуков и 3 праправнука.

Именинница до сих пор сохраняет активность и бодрость духа, в свободное время гуляет на свежем воздухе, любит ходить за грибами и вяжет носки для участников СВО.