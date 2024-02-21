Жительница Миасса отметила 100-летний юбилей

Уммикамалу Бурханову поздравили со знаменательным днем, вручили поздравительное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина и благодарственное письмо главы округа Егора Ковальчука.
Долгожительница родилась 20 февраля 1924 года в многодетной семье. В 16 лет вышла замуж, работала в колхозе, муж — на шахте. У нее 16 внуков, 29 правнуков и 3 праправнука.
Именинница до сих пор сохраняет активность и бодрость духа, в свободное время гуляет на свежем воздухе, любит ходить за грибами и вяжет носки для участников СВО.