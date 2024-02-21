Под Екатеринбургом сожгут 10-метровую Жар-птицу на Масленицу

Под Екатеринбургом в Арамиле 17 марта отметят Масленицу. В честь праздника сожгут необычное чучело — десятиметровую Жар-птицу. Об этом сообщили организаторы мероприятия «Парк Сказов».
— Вместо традиционного чучела на Масленицу здесь сожгут десятиметровую Жар-птицу. Это уже четвертый год, когда в парке отходят от стандартных традиций и устраивают необычные проводы зимы, — рассказали в пресс-службе парка.
В прошлые годы в честь Масленицы уже сжигали чучело в медицинской маске, Змея Горыныча и других фольклорных персонажей. Помимо этого, для гостей организуют шоу огня и света.
Организаторы гордятся своим необычным подходом к празднику. Жар-птицу в 2024 году выбрали неспроста. Она олицетворяет то, что любое завершение — это лишь этап, а впереди всегда есть что-то новое.