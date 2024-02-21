На М-11 вырастет число беспилотных грузовиков

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Количество беспилотных грузовиков, курсирующих по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом, планируется увеличить с 9 до 43 штук, сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.
«Сейчас на трассе перемещается 9 транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника», — сказал он, выступая на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ, рассказывая про беспилотники на М-11.
Согласно его презентации, 6 беспилотных грузовиков принадлежат «Камазу», 3 — «Сберавтотеху». В общей сложности ими пройдено 1,8 миллиона километров.
Он также напомнил, что с 19 января до конца года на трассе М-11 введен бесплатный проезд для автономных грузовиков.