В Чиланзарском районе сносят незаконно построенную впритык к близлежащим зданиям многоэтажку

По информации хокимията Ташкента, в Чиланзарском районе некий безработный человек купил дом на массиве Домрабад и решил построить на его месте другой.
Жители близлежащих домов отмечают, что изначально он, получая у них разрешение на строительство, обещал, что это будет частный дом для собственной семьи высотой в один-два этажа. Однако на сегодняшний день у здания пять возведенных этажей.
Строительные работы велись с грубыми нарушениями установленных норм. Здание построено вплотную к домам на этой территории. Также своими действиями строители нанесли повреждения имуществу проживающих здесь граждан — на одном из домов отчетливо видны глубокие трещины, крышу одного из них замуровали в кирпичную стену строящегося здания.
Кроме того, жильцы на этой территории остались без солнечного света и возможности открыть окно из-за постоянной строительной пыли. Одна из женщин отмечает, что детей также стали реже выпускать на улицу, поскольку играть снаружи в таких условиях было опасно.
На вопросы жителей о документах на стройку мужчина ничего предоставить не мог. С 2019 года они обращались в разные инстанции. В итоге суд постановил снести незаконную постройку.
Однако решение суда не было выполнено в течение установленных 15 дней. Владелец стройки получал неоднократные предупреждения и даже заплатил административный штраф, однако здание так и не снес.
На днях Бюро принудительного исполнения составило акт и приняло меры по сносу незаконно построенного здания.