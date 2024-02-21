Земля в обмен на Х: что дают масштабные проекты жителям области

Стоит отметить, что сдача земель в аренду — одна из важных статей доходов муниципальных бюджетов. Чем больше конкуренция в ходе торгов по продаже права аренды земли — тем выше ожидаемые поступления в и без того скудную муниципальную казну. Однако если инвестор заручается поддержкой правительственного инвестсовета, землю он получает без торгов. Муниципалитет проигрывает в ситуации с наполнением своего бюджета, но может в ответ рассчитывать на то, что инвестор поможет как-то улучшить жизнь на «земле» (так в правительстве принято было называть районы и округа — прим. «Нового Калининграда»), на которую он «зашёл» со своим проектом. К тому же даже самый серьезный покупатель земельных массивов вряд ли пополнит местный бюджет сразу на миллиард рублей. Примерно столько сегодня стоит, к примеру, строительство новой школы.