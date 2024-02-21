Шендерович признался пранкерам, что готов передавать гонорар на нужды ВСУ

Вован и Лексус позвонили Шендеровичу от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Запись беседы размещена в Telegram-канале пранкеров.
Публицист в разговоре с пранкерами обсуждал свой возможный приезд на Украину, отметив, что это его мечта. Отвечая на вопрос о том, не против ли он, чтобы его гонорар отправили на нужны ВСУ, Шендерович сказал: «Для меня нет ограничений, в начале войны были, я помогал только по гуманитарным вопросам. В какой-то момент меня моя собственная дочь убедила, что сборы на воинов — это тоже сохранение жизней, что это тот же самый гуманитарный аспект».
«Вот есть Украина. Пусть она сама решит, что делать с этими деньгами, — продолжил он. — Куда оно идет, я это оставляю полностью на решение организатора. Я предпочел бы поделить между гуманитарной и военной частями».
Ранее Минюст включил Шендеровича в список физических лиц — иноагентов. После этого решения Шендерович заявил, что покидает Россию.