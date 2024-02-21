Шендерович признался пранкерам, что готов передавать гонорар на нужды ВСУ

Публицист в разговоре с пранкерами обсуждал свой возможный приезд на Украину, отметив, что это его мечта. Отвечая на вопрос о том, не против ли он, чтобы его гонорар отправили на нужны ВСУ, Шендерович сказал: «Для меня нет ограничений, в начале войны были, я помогал только по гуманитарным вопросам. В какой-то момент меня моя собственная дочь убедила, что сборы на воинов — это тоже сохранение жизней, что это тот же самый гуманитарный аспект».