В Самаре 17 марта на площади Куйбышева отметят Масленицу

В Самаре в преддверии Масленицы начался конкурс Маслен. В 2024 году масленичная неделя начнется 11 марта, а завершится — 17 марта.
Так, высота Маслены должна быть не менее 500 см. Кукла может быть изготовлена из любых материалов. При изготовлении нужно предусмотреть особенность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: платформу, крестовину, специальную опору. Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора. Жюри выберет лучшую традиционную обрядовую куклу, лучшую обрядовую куклу, выполненную на современный лад, а также лучшую эко-куклу, изготовленную из экологически чистых, природных материалов.
В жюри будут профессиональные художники, мастера прикладного искусства, этнографы, педагоги допобразования. Они будут оценивать оригинальность и самобытность авторских работ, соответствие образа заявленной теме, мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма), использование масленичной атрибутики, нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, «вторую жизнь» обычных вещей, эстетичность и художественную выразительность изделия.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 февраля по 10 марта 2024 года на электронный адрес: samara.maslena2024@yandex.ru. Лучшие работы будут выставлены 17 марта 2024 года на площади имени Куйбышева, сообщили в пресс-службе мэрии.