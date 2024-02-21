В Самаре 17 марта на площади Куйбышева отметят Масленицу

Так, высота Маслены должна быть не менее 500 см. Кукла может быть изготовлена из любых материалов. При изготовлении нужно предусмотреть особенность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: платформу, крестовину, специальную опору. Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора. Жюри выберет лучшую традиционную обрядовую куклу, лучшую обрядовую куклу, выполненную на современный лад, а также лучшую эко-куклу, изготовленную из экологически чистых, природных материалов.