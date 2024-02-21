Жительница Краснодара получала маткапитал и детские пособия на несуществующего ребёнка

В Краснодаре женщина подозревается в крупном мошенничестве. Она обманула социальные службы, использовав поддельные документы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным стражей порядка, 30-летняя местная жительница незаконно получала материнский капитал и детские пособия. При этом ребенка, для которого они предназначались, у злоумышленницы не было.
Женщина предоставила фальшивые данные о якобы появившемся малыше. Правоохранители отметили, что женщина успела обналичить полученные средства в другом городе. Она провела фиктивную сделку по продаже недвижимости. Общий ущерб составил более 640 тысяч рублей.
Против злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.