Академик Асеев не смог оспорить решения двух новосибирских судов

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове в среду, 21 февраля оставил без удовлетворения жалобу адвокатов бывшего председателя СО РАН Александра Асеева, приговорённого к четырём годам условно по делу о незаконной приватизации ведомственного коттеджа. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Сибирь».
Защита Асеева пыталась оспорить приговор Советского райсуда Новосибирска от 14 июня 2023 года и постановление Новосибирского областного суда от 4 октября того же года, который отклонил апелляционную жалобу адвокатов академика.
Напомним, 14 июня Советский районный суд признал Александра Асеева виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей. Кроме того, суд постановил вернуть в собственность государства коттедж, из-за которого было возбуждено уголовное дело..
По версии следствия, Асеев, используя своё служебное положение, мошенническим путём приобрёл право в пользу своей дочери на коттедж площадью более 600 кв м., расположенный в Советском районе, чем причинил ущерб Российской Федерации в размере более 45 млн рублей.
Защита академика пыталась оспорить приговор в Новосибирском областном суде, но там его оставили без изменения..
Сам экс-глава СО РАН неоднократно заявлял о своей невиновности.
В конце декабря 2023-го депутаты горсовета лишили Асеева статуса «Почетный житель Новосибирска».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что экс-глава СО РАН Асеев выплатил штраф 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве.