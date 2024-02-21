Академик Асеев не смог оспорить решения двух новосибирских судов

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове в среду, 21 февраля оставил без удовлетворения жалобу адвокатов бывшего председателя СО РАН Александра Асеева, приговорённого к четырём годам условно по делу о незаконной приватизации ведомственного коттеджа. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Сибирь».