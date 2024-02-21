32 школы и 50 детских садов построят в Петербурге в 2024 году

В 2024 году в Петербурге построят 32 школы и 50 детских садов. Успехи петербургского правительства отметили на федеральном уровне — на выставке «Россия» вице-премьер Татьяна Голикова вручила городу на Неве диплом в номинации «Прорыв 2023 года». Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по образованию.
— В 2024 году продолжим выполнять задачи, поставленные в нацпроекте «Образование». Будет ликвидирован весь накопившийся в предыдущие годы дефицит, — привели чиновники слова губернатора Петербурга Александра Беглова.
В комитете добавили, что за минувшие четыре года в Северной столице ввели в эксплуатацию 68 новых школ и 164 детских сада. А в прошлом, 2023 году, для маленьких горожан свои двери открыли 24 школы и еще 36 детских сада. Чиновники также заверили, что в Петербурге отремонтируют 221 школу.