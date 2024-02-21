С 23 февраля в трех районах Петербурга будет ограничено движение

С 23 февраля по 3 июня в связи с производством работ по переустройству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Колпинскому шоссе в поселке Шушары от Московского шоссе до Софийской улицы. Также по 15 мая закрыто движение транспорта по Колпинскому шоссе в поселке Шушары от Софийской улицы до Фидерной улицы.