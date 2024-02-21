Шестые в России: зачем Калининградская область закупает беспилотники для школ

«Объём закупок в 1,2 млрд рублей я не назвал бы большим, потому что в рамки этих поставок были включены и сами учебные классы, и оборудование. Стоимость самих дронов ориентировочно составила 30−40% от данной суммы», — прокомментировал коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» (резидент «Сколково») Павел Камнев. Он также отметил, что не все регионы приняли активное участие в закупочном процессе и, скорее всего, со II квартала 2024 года можно ожидать вторую волну тендеров на оборудование для организации учебных классов перед новым учебным годом.