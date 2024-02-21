В Татарстане объявили предупреждение о 29-градусном морозе

Ожидается, что в ближайшие ночные и утренние часы ночью в Татарстане наступит сильный мороз. Особенно в южных и восточных районах республики, температура может опуститься до минус 25−29 градусов. По данным синоптиков, в четверг погода будет переменчивой, без значительных осадков для жителей Татарстана. Южный ветер не превысит скорость 4−9 м/с. Днем температура не поднимется выше минус 9−14 градусов. На дорогах следует быть осторожными из-за гололедицы.23 февраля, в праздничный день, погода останется примерно такой же. В ночное время температура опустится до минус 16−21 градусов, и при переменной облачности может достигать минус 26 градусов. Днем ожидается максимальная температура минус 7−12 градусов.